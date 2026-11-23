أكد المفكر والكاتب السياسي ثروت الخرباوي أن ما ورد في مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن الحرب على قطاع غزة، يعيد التأكيد على حقيقة الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، ويفند العديد من الادعاءات التي حاولت تحميل مصر مسؤولية ما تعرض له سكان القطاع خلال الحرب.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن مذكرات بايدن تؤكد مقولة «الحق ما شهد به الأعداء»، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي يحتفي به جماعة الإخوان، كان من أبرز الداعمين لإسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة، رغم ما ارتكبته من انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

وتابع أن بايدن أقر في مذكراته بأنه كان يعلم مسبقاً رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بتهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية، حيث كان يعتزم مناقشة إمكانية استقبال فلسطينيين فارين من الحرب، لكنه كان يدرك أن الرئيس السيسي سيعارض هذا المقترح.

وأشار إلى أن ما ورد في المذكرات يكشف حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر خلال الحرب، ويؤكد تمسك القاهرة بموقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية.

وتابع أن بايدن تحدث أيضاً عن دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، موضحاً أنه تدخل لدى نتنياهو للحصول على تعهد بالسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة، كما تحدث عن إقناعه الرئيس المصري بالسماح بمرور عدد محدود من الشاحنات.

المساعدات الإنسانية

وتطرق إلى ما ورد بشأن إغلاق إسرائيل المعابر ومنع وصول الإمدادات إلى القطاع، مؤكداً أن هذه التفاصيل تضع الحقائق أمام الرأي العام، وتكشف ضرورة التمييز بين الموقف المصري والإجراءات الإسرائيلية التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.