لتفادي الإجهاد.. الأهلي يجهز نظاما جديدا لإمام عاشور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، عن كواليس حديث وائل جمعة مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مواجهة الزمالك، في ظل عدم ظهور اللاعب بالمستوى المنتظر خلال المباراة.

وأوضح عبد الجواد أن وائل جمعة تحدث مع إمام عاشور، مؤكدًا له أنه لم يكن في مستواه المعهود أمام الزمالك، ولم يقدم المردود المنتظر منه، وهو ما أقر به اللاعب.

وأضاف أن الأهلي يتجه إلى وضع نظام خاص لإمام عاشور خلال الفترة المقبلة، يعتمد على إراحته وتطبيق سياسة التدوير، من أجل منحه الراحة الكافية، بعد حالة الاستنزاف التي تعرض لها نتيجة مشاركته بصورة أساسية ومستمرّة مع الفريق.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على جاهزية إمام عاشور البدنية والفنية، والاستفادة من قدراته بالشكل الأمثل خلال الاستحقاقات المقبلة، في ظل ضغط المباريات وتعدد المنافسات التي يخوضها الفريق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، إذ يطمح الأهلي إلى مواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على اللقب.