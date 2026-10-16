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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الجمعة 16-10-2026 على مستوى البنوك الحكومية دون تغيير.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وأظهرت تداولات الدولار في مواجهة الجنيه؛ جمودًا دون تحريك بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع .

سعر الدولار في بنك مصر

بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع 

الدولار ثابت

وأظهرت تداولات الدولار استقرارا من دون أي تحريك منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس .

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.41 جنيها للشراء و 53.54 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وبلغ سعر أقل دولار 52.58 جنيها للشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 53.05 جنيها للشراء و 53.15 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنوك " التعميروالاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، سايب، العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي،الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الإسكندرية، مصر، نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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