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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يشيد بإمكانات داري: قادر على أن يكون أفضل مدافع في الأهلي

اشرف داري
اشرف داري
محمد بدران   -  
علا محمد

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أن المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله ليكون أحد أهم عناصر الخط الخلفي للفريق، مشيرًا إلى أن استعادة جزء كبير من مستواه السابق ستجعله ورقة مهمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه كان من المعجبين بقدرات أشرف داري الدفاعية، خاصة خلال موسم 2022 مع الوداد المغربي، عندما قدم مستويات مميزة، وتوج معه ببطولتي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، كما ترشح لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية.

وأضاف أنه كان يرى داري ومحمد عبد المنعم من أفضل المدافعين الذين ينشطون داخل إفريقيا في ذلك الوقت، رغم اختلاف أسلوب اللعب والخصائص الفنية لكل منهما.

وأشار فارس إلى أن الإصابات التي تعرض لها داري منذ انضمامه إلى الأهلي أثرت على مسيرته مع الفريق، موضحًا أن اللاعب من النوعية التي تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة جاهزيتها البدنية والفنية بشكل كامل بعد الإصابات، وهو ما يصبح أكثر صعوبة في ظل الضغوط المصاحبة للعب بقميص الأهلي.

وتطرق الإعلامي إلى دور المدير الفني الحسين عموتة في تجهيز المدافع المغربي، مؤكدًا أن إعداد داري بدنيًا وفنيًا استغرق وقتًا منذ معسكر الفريق في إسبانيا، معربًا عن اعتقاده بأن اللاعب يمكن أن يصبح أفضل مدافع في قائمة الأهلي إذا نجح في استعادة مستواه المعهود.

ولفت فارس إلى أنه تحدث مع إبراهيم فايق قبل مباراة الأهلي والزمالك، وأكد أهمية مشاركة داري لما يمتلكه من خبرات وشخصية داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اللاعب كان جاهزًا للمشاركة وفقًا لما شاهده في المباريات الودية، وكان قريبًا من التشكيل الأساسي.

محمد فارس يشيد بدور داري في الفوز على الزمالك

وأكد مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» أن أشرف داري كان أحد أهم أسباب فوز الأهلي على الزمالك، موضحًا أن وجوده إلى جانب ياسين مرعي منح الخط الخلفي للفريق قوة أكبر، وأن غيابه عن هذا الدور كان من الممكن أن يجعل الوضع الدفاعي للأهلي أكثر صعوبة.

وأضاف فارس أن داري يقدم حاليًا ما يتراوح بين 50% و60% من مستواه الذي ظهر به خلال عام 2022، مشددًا على أن وصوله إلى 80% فقط من مستواه السابق، مع تجنب الإصابات والمشاركة بصورة منتظمة، سيجعله عنصرًا مؤثرًا للغاية في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.

واختتم فارس حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار تجهيز المدافع المغربي، خاصة في ظل إصابة عمرو الجزار، ورغبة ياسر إبراهيم في الرحيل، وفقًا لما ذكره، معتبرًا أن الأهلي يحتاج إلى مدافع يمتلك الخبرات والقدرات التي تساعده على التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى.

الإعلامي محمد فارس مدافع النادي الأهلي الأهلي أشرف داري عمرو الجزار

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