ظلم وقهر.. محمد صديق يحمّل الجهاز الفني مسئولية أزمة ناصر منسي

كشف محمد صديق، نجم الكرة المصرية السابق، تفسيره لانفعال ناصر منسي، مهاجم الزمالك، عقب تسجيل هدف الفوز أمام الجيش الرواندي، مؤكدًا أن ابتعاد اللاعب عن المشاركة في الفترة الماضية قد يكون وراء رد فعله، بسبب شعوره بالظلم والقهر.

وقال محمد صديق، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن ناصر منسي ربما شعر بأنه لم يحصل على فرصته الكافية للمشاركة، رغم ما يقدمه من إمكانات، مشيرًا إلى أن دور الجهاز الفني لا يقتصر على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، بل يمتد إلى الاهتمام بحالتهم المعنوية والنفسية.

وأضاف أن اللاعبين الذين يبتعدون عن التشكيل الأساسي أو قائمة المباريات يحتاجون إلى معاملة واهتمام مماثلين للاعبين المشاركين، خاصة في ظل ظروف الزمالك المتعلقة بعدم القدرة على قيد لاعبين جدد، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على جميع العناصر الموجودة داخل الفريق.

وأوضح صديق أن ناصر منسي لاعب محترم، ولم يعتد إثارة المشكلات، معتبرًا أن ابتعاده المفاجئ عن التشكيل الأساسي، بعدما كان يشارك باستمرار في الموسم الماضي، ربما ترك أثرًا نفسيًا عليه.

وعندما سأله الإعلامي مهيب عبد الهادي عن المسؤول عن وصول اللاعب إلى هذه الحالة، حمّل محمد صديق الجهاز الفني المسؤولية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام باللاعبين معنويًا حتى في حالة عدم مشاركتهم في المباريات.

وشدد صديق على أهمية عودة ناصر منسي إلى المشاركة بانتظام، ومنحه الثقة مجددًا، معتبرًا أنه يجب أن يستعيد مكانته كمهاجم أساسي في صفوف الزمالك.

أحمد سليمان يتحدث عن أزمة مركز رأس الحربة

من جانبه، تطرق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال البرنامج نفسه، إلى تعدد الخيارات في مركز رأس الحربة داخل الفريق، مشيرًا إلى وجود أسماء مثل حسام أشرف وعدي الدباغ وعمرو ناصر وناصر منسي.

وأوضح سليمان أن ناصر منسي كان المهاجم الأساسي للفريق، قبل أن يبتعد بصورة مفاجئة عن التشكيل، رغم مشاركته بانتظام خلال الموسم الماضي، معتبرًا أن عدم الاستقرار في اختيار المهاجم الأساسي يمثل مشكلة للفريق.

وأشار إلى أن الأهلي والزمالك اعتادا في فترات سابقة الاعتماد على مهاجم أساسي بصورة مستقرة، لكنه يرى أن هذا الأمر لم يعد واضحًا في الفريقين خلال الفترة الأخيرة.

واختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن التغيير المستمر بين المهاجمين، سواء في الزمالك أو الأهلي، لا يساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب في هذا المركز، في ظل التنافس بين أكثر من لاعب على المشاركة الأساسية.