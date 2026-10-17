البديل الذهبي.. 8 مشاهد في عودة الزمالك بانتصار ثمين من أحراش رواندا

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بانتصار ثمين من رواندا، بعدما حقق الفوز على الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة شهدت العديد من الأحداث واللقطات المثيرة، سواء داخل الملعب أو خارجه، لتتجه الأنظار إلى 8 مشاهد بارزة في المواجهة.

1- إلغاء هدفين بداعي التسلل

شهدت المباراة إلغاء هدفين بداعي التسلل، أحدهما للجيش الرواندي والآخر للزمالك، في لقطتين أثارتا الانتباه خلال أحداث اللقاء.

2- ضغط رواندي ودفاع الزمالك تحت الاختبار

فرض الجيش الرواندي ضغطًا متواصلًا على دفاعات الزمالك، التي عانت في بعض فترات المباراة من عدم التماسك، ما منح أصحاب الأرض فرصًا لمحاولة الوصول إلى المرمى.

3- أخطاء في وسط الملعب

ارتكب أحمد ربيع عددًا من الأخطاء، بينما فقد عبدالله السعيد الكرة في أكثر من مناسبة، وهو ما تسبب في منح المنافس فرصًا للتحول الهجومي وتهديد دفاعات الفريق الأبيض.

4- البديل الذهبي يحسم المواجهة

لعبت التغييرات دورًا مؤثرًا في فوز الزمالك، بعدما نجح البديل ناصر منسي في صناعة الفارق خلال المواجهة الأفريقية.

5- منسي يسجل وإيشو يصنع

نجح ناصر منسي في تسجيل هدف المباراة، مستفيدًا من تمريرة حاسمة قدمها إيشو، ليمنح الزمالك أفضلية ثمينة قبل لقاء الإياب.

6- احتفال مثير للجدل

عقب تسجيل الهدف، احتفل ناصر منسي بطريقة أثارت الجدل، بعدما خلع قميص الزمالك وألقاه على الأرض في تصرف لفت الأنظار.

7- عقوبة مالية على مهاجم الزمالك

قرر نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على اللاعب بسبب تصرفه خلال الاحتفال، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل الفريق.

8- اعتذار للجماهير

حرص ناصر منسي على الاعتذار عن تصرفه عبر رسالة للجماهير، في محاولة لاحتواء حالة الجدل التي صاحبت احتفاله بالهدف.

وبهذا الانتصار، يضع الزمالك قدمًا في طريق التأهل إلى الدور المقبل، لكنه سيكون مطالبًا بتأكيد تفوقه في لقاء الإياب، مع معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهة.