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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرونة وأخبار سارة.. تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي ومحمد هاني

محمد هانى
محمد هانى
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى احتمالية حدوث انفراجة خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات بين الطرفين.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية، إن أزمة تجديد عقد محمد هاني لا تتعلق بالخلافات المالية، موضحًا أن النقطة الأساسية تتمثل في موقف اللاعب من نسبة المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «بالنسبة لمحمد هاني، ربما يكون فيه انفراجة في ملف التجديد للأهلي، القصة بين الطرفين مفيهاش خلاف على الفلوس، لكن القصة نقطة تقديرية بالنسبة لمحمد هاني وهي نسبة المشاركة».

وأوضح الإعلامي أن الأيام المقبلة قد تشهد قدرًا أكبر من المرونة بين الطرفين، بما يمهد للوصول إلى تطورات إيجابية بشأن استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء.

واختتم تصريحاته قائلًا: «ربما تحمل الأيام القادمة بعض المرونة والأخبار الإيجابية».

ويعد محمد هاني أحد العناصر الموجودة في صفوف الأهلي، إذ يسعى النادي إلى حسم الملفات المتعلقة بعقود لاعبيه، في إطار الحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي

على جانب آخر، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وكيتارا يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، حيث يتطلع الفريق إلى حسم التأهل ومواصلة المنافسة على لقب الكونفدرالية الأفريقية.

الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عقد محمد هاني النادي الأهلي الأهلي الأهلي وكيتارا بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

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