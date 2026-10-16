جلسة متوقعة قريبا.. انفراجة في ملف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن وجود انفراجة في ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

جلسة مرتقبة بين الأهلي ومحمد هاني بعد مواجهة كيتارا

وأكد المصدر أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع مسؤولي النادي الأهلي بمحمد هاني، عقب مواجهة كيتارا الأوغندي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، من أجل بحث ملف تجديد عقد اللاعب والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استمراره مع الفريق.

وأوضح المصدر أن التحركات الأخيرة تأتي في إطار رغبة مسؤولي الأهلي في حسم ملف التجديد، خاصة في ظل أهمية محمد هاني داخل صفوف الفريق، باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن الأجواء أصبحت أكثر إيجابية بشأن تجديد عقد اللاعب، مع وجود مؤشرات على إمكانية تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال الجلسة المرتقبة، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في ملف تجديد عقد محمد هاني، في ظل سعي إدارة الأهلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتوفير الاستقرار اللازم قبل استكمال المنافسات المحلية والإفريقية.