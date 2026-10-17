الرئيس السيسي: مصطفى بكري طلب مني عدم الحديث عن انتهاء مدته الرئاسية.. لكني قررت التوضيح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، إن الدستور المصري لن يُمس، مؤكدًا أن انتهاء مدته الرئاسية في عام 2030 أمر محسوم تمامًا.

وأوضح السيسي ، أنه تحدث قبل أيام، خلال الندوة التثقيفية، عن مخاطر المرحلة الحالية والتحديات التي تواجه الدولة، وأكد خلالها عدم المساس بالدستور.

وأضاف أنه تلقى تساؤلات من الإعلاميين نشأت الديهي ومصطفى بكري بشأن مدى اطمئنانه إلى هذا الإجراء، مشددًا على أن موقفه واضح وأن نهاية مدته الرئاسية في 2030 أمر محسوم.

وأكد الرئيس السيسي: «لن أترك الدولة المصرية إلا وهي زاخرة بأبنائها القادرين على تحمل المسؤولية».

وأضاف أنه إذا كان المواطنون يثقون فيه ويؤمنون بقدرته على تحمل مسؤولية الحفاظ على الدولة ومستقبلها، فعليهم التفكير في الخطوات التي يطرحها والتحرك لتنفيذها.

وأشار السيسي إلى أن الإعلامي مصطفى بكري طلب منه عدم التحدث في هذا الموضوع حفاظًا على الدولة، لكنه شدد على ضرورة الحديث عنها والعمل على حمايتها، قائلًا: «أنا لازم أتكلم عن الدولة، وأحافظ عليها، وأسلمها، بفضل الله، إن عشت، مرفوعة الراية خفاقة قادرة، وبالتالي لا نعطيها لأي حد».