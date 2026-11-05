أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الخيام بمحافظة النبطية جنوب لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على أكثر من 340 قطعة سلاح تابعة لحزب الله، خلال عمليات نفذتها قوات اللواء القتالي 188 التابع للفرقة 36، داخل ما وصفه بـ«المنطقة الأمنية» جنوب لبنان.

ونقل موقع «Ynet» الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش قوله إن الأسلحة المضبوطة شملت صواريخ RPG، وصواريخ مضادة للدبابات، وقذائف هاون، وأسلحة خفيفة، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، وكميات من الذخائر.