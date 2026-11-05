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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عون: لبنان دولة مستقلة وذات سيادة ولن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا

عون: لبنان دولة مستقلة وذات سيادة ولن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا
عون: لبنان دولة مستقلة وذات سيادة ولن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا
أ ش أ

 أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان دولة مستقلة وذات سيادة، مشددا على رفض مشاركة أي طرف في سيادة بلاده، وداعيا من يستقوي بالخارج ضد أبناء وطنه إلى الاستقواء بأهله ضد الخارج، ومعتبرا أن الحياد الإيجابي ضرورة لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة.

وقال عون: «لن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا كي لا ندفع من جديد ثمن أخطاء الماضي»، مؤكدا أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الخلافات المحورية والأطماع ورغبات الهيمنة، بعد ما تحمله حتى اليوم.

جاء ذلك خلال تسلم الرئيس عون، اليوم الخميس، في قصر بعبدا، من الوزير والنائب السابق ميشيل فرعون، الجزء الثاني من كتاب «حياد لبنان الرسمي وحياد اللبنانيين في إطار جامعة الدول العربية، في الدبلوماسية والثقافة والذاكرة والتربية»، الصادر بعد سلسلة لقاءات تناولت موضوع الحياد، نظمتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (أداء)، بالتعاون مع مجموعة من المفكرين والباحثين والخبراء.

ودعا عون الجيل الشاب في لبنان إلى أن يعي قيمة ما يمثله بلده، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التربية على المواطنية والانفتاح على الحضارات والثقافات، وليس التقوقع والارتهان.

ولفت إلى أن تحييد لبنان عن أطماع الخارج وتحصين الوحدة الوطنية يحميان الكيان اللبناني، في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة ضياع نتيجة التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة.

وتضمن الكتاب إهداء إلى الرئيس عون، أرفق بمقطع من خطاب القسم، جاء فيه: «كتاب من نوع آخر في سبيل لبنان المجتمع والدولة والوطن والعودة من لبنان الساحة والساحات إلى لبنان الرسالة».

من جهته، اعتبر فرعون أن تأكيد الرئيس عون مبدأ الحياد الإيجابي في خطاب القسم يشكل محطة أساسية، لكونه صدر عن رأس الدولة وحارس الدستور، بما يمنحه بعدا وطنيا جامعا، ويوجه البوصلة نحو عودة لبنان إلى لبنان.

الرئيس اللبناني جوزيف عون الصراعات في المنطقة الوزير والنائب السابق ميشيل فرعون

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