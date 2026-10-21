أسعار اللحوم والدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأربعاء

تباينت أسعار اللحوم والدواجن والبيض في أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وفقًا للقائمة الاسترشادية المعلنة من الغرفة التجارية بالمحافظة، وسط اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية والتعرف على تكلفة احتياجاتهم اليومية.

وتحرص الأسر على مقارنة الأسعار المطروحة داخل الأسواق ومحال بيع المنتجات الغذائية، في ظل اختلاف الأسعار بحسب نوع المنتج وجودته ومصدره، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع وحجم المعروض في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن واللحوم اليوم بالوادي الجديد

وسجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها مستويات متفاوتة، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 105 جنيهات، مقابل 135 جنيهًا للفراخ البلدي، فيما سجل كيلو فراخ الأمهات نحو 100 جنيه.

وبالنسبة لمنتجات الدواجن، وصل سعر كيلو الصدور المخلية إلى نحو 170 جنيهًا، وفقًا للأسعار المتداولة في الأسواق المحلية بالمحافظة.

وفي قطاع اللحوم، سجل سعر كيلو اللحوم البلدي نحو 340 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحوم السوداني نحو 275 جنيهًا، وسجلت اللحوم البرازيلي نحو 275 جنيهًا للكيلو، وسط اختلاف الأسعار وفقًا لنوع القطعة ومصدرها ومكان البيع.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

وشملت قائمة الأسعار المتداولة منتجات البيض بمختلف أنواعها، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا، بينما بلغت كرتونة البيض الأحمر نحو 145 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 155 جنيهًا.

وتعد اللحوم والدواجن والبيض من السلع الأساسية التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين، نظرًا لارتباطها المباشر باحتياجات الأسر الغذائية، وهو ما يجعل حركة أسعارها من أبرز المؤشرات التي يحرص المستهلكون على معرفتها قبل الشراء.

وتختلف الأسعار الفعلية من تاجر إلى آخر ومن منطقة لأخرى داخل مراكز المحافظة، لذلك يُنصح المواطنون بالاستفسار عن الأسعار قبل الشراء، مع مراعاة أن الأرقام الواردة تمثل أسعارًا استرشادية وليست بالضرورة موحدة في جميع منافذ البيع.