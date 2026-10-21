استثمارات بـ5 مليارات جنيه لإنشاء وجهة تجارية وطبية وترفيهية بمدينة السادس من أكتوبر

تتوسع الاستثمارات العقارية في غرب القاهرة من خلال تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والترفيهية، بما يدعم تنوع الخدمات ويعزز فرص الاستثمار في المناطق العمرانية الجديدة.

وتشهد مدينة السادس من أكتوبر تطوير مشروع تجاري متكامل على مساحة 26 فدانًا، باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، ويقع على محور بوليفارد، ويستهدف استقطاب علامات تجارية محلية وعالمية، إلى جانب المطاعم والمقاهي والأنشطة الطبية والمساحات المكتبية الحديثة.

وفي هذا الإطار، وقعت شركة HDP TULUA العقارية اتفاقية تعاون مع شركة iBrand لاستشارات تطوير الأعمال، بهدف إدارة استراتيجيات التأجير واستقطاب العلامات التجارية إلى مشروع «Navy 26»، بما يعزز تنوع الأنشطة وكفاءة تشغيل المساحات التجارية.

وأكد الدكتور حسني هاني، الرئيس التنفيذي، أن تطوير الوجهات التجارية يعتمد على فهم احتياجات السوق وتوفير خدمات متكاملة تلبي تطلعات العملاء والمستثمرين.

وأوضح المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن التعاون مع الخبرات المتخصصة يسهم في تعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير بيئة أعمال جاذبة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان صلاح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للجهة الاستشارية، أهمية استقطاب العلامات التجارية المناسبة لطبيعة المشروعات.

وتستند الشراكة إلى شبكة علاقات تضم أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في 12 دولة، بما يدعم تنمية الأنشطة التجارية وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في غرب القاهرة.

