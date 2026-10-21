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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك التعمير والإسكان يطلق حملة توعوية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وحماية العملاء من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.. فيديو

بنك
بنك
أحمد عبد القوى

أطلق بنك التعمير والإسكان حملة توعوية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني خلال شهر أكتوبر، بهدف رفع مستوى وعي العملاء بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتعريفهم بأهم الممارسات الآمنة لحماية بياناتهم الشخصية والمصرفية، في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال واستغلال القنوات الرقمية.

وتأتي الحملة في إطار حرص البنك على تعزيز الثقافة المصرفية الرقمية، من خلال نشر الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني المتجددة، وتزويد العملاء بالإرشادات اللازمة لاستخدام الخدمات المصرفية الرقمية بأمان.

وتعكس هذه الحملة التزام بنك التعمير والإسكان بترسيخ ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية، انطلاقًا من إيمانه بأن حماية المعاملات المالية تبدأ بالوعي، وأن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا مسؤولية مشتركة تسهم في الحد من مخاطر الاحتيال ودعم تجربة مصرفية رقمية أكثر أمانًا.

بنك بنوك مصر

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