استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، السيدة آنا بيردي، مديرة العمليات بالبنك الدولي، وعثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذلك خلال زيارتهما التفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.

جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين بالبنك الدولي ومكتبه بالقاهرة، كما حضر الزيارة المهندس كمال بهجات، والسيدة هالة غازي، نائبا الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة.

وفي بداية الزيارة، رحبت مي عبد الحميد بوفد البنك الدولي، مثمنةً الدور المحوري الذي اضطلع به البنك في دعم مسيرة المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" منذ بدايتها.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن دور البنك الدولي لم يقتصر على الدعم المادي فقط، من خلال تقديمه لقرض تمويلي بقيمة مليار دولار يتم صرف الدفعة الأخيرة منه بحلول نهاية العام الجاري، ولكنه امتد إلى لعب دور فني مهم، من خلال تقديم الاستشارات الفنية والمعلوماتية للصندوق، وهو ما كان له أثر بالغ على سير العمل بالمبادرة.

وأضافت مي عبد الحميد أن البنك الدولي يعد شريكًا أساسيًا مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمعمل المصري لقياس الأثر (EIL) في دراسة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج الإسكان الاجتماعي، وتهدف تلك الدراسة إلى قياس وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج، وتقييم مدى إسهامه في تحسين جودة حياة المستفيدين، وتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص العمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه من المقرر الاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير وتصميم البرامج المستقبلية في ملف الإسكان الاجتماعي، بما يعود بالنفع على حياة المواطنين ويحسن من جودة الوحدات السكنية المطروحة لهم.

سكن لكل المصريين" بمدينتي بدر وحدائق العاصمة

وقدمت السيدة مي عبد الحميد شرحًا وافيًا لموقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينتي بدر وحدائق العاصمة، والتي يتم تنفيذها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث وصل إجمالي الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها ويجري تنفيذها في مدينة بدر إلى 58512 وحدة سكنية، وفي مدينة حدائق العاصمة إلى 112818 وحدة سكنية، وذلك فيما يخص الإسكان الاجتماعي.

الإسكان المتوسط

وأضافت أنه فيما يخص الإسكان المتوسط، فقد وصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها في مدينة بدر إلى 1464 وحدة سكنية، بينما وصل إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها في حدائق العاصمة إلى 7368 وحدة سكنية.

وخلال الزيارة، تفقدت السيدة آنا بيردي، مديرة العمليات بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها وحدة سكنية ضمن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث التقت بالأسرة التي تشغلها، ودار بينهم حديث ودي حول التأثير الإيجابي للمبادرة على حياتهم اليومية، وكذلك جودة الحياة الخاصة بأطفالهم.

وأكدت السيدة آنا بيردي أن هذه هي الزيارة الثانية لها لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، حيث زارت وحدات سكنية بذات المدينة في عام ٢٠١٩، وهو ما ساعدها في الوقوف على حجم الإنجاز الذي تحقق خلال تلك السنوات.

وأضافت آنا بيردي أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تُعَدّ واحدة من أكبر مبادرات الإسكان الاجتماعي على مستوى العالم، حيث استفاد ٧٥٠ ألف أسرة بالوحدات المطروحة ضمن المبادرة، وساهم ذلك في انتقال نحو ٣ ملايين مواطن لوحداتهم الجديدة، كما ساهمت المبادرة في خلق ٤ ملايين وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وفي ختام الزيارة، أعربت آنا بيردي عن رغبتها في استمرار تعاون البنك الدولي مع الجانب المصري لتوفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".