التقى وليد أنور، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من الشركات الإيطالية، خلال زيارته للقاهرة للمشاركة في منتدى «الاستثمار في أفريقيا 2026»، الذي نظمته الغرفة التجارية الإيطالية في مصر ومركز «دلتا سنتر» (Delta Center).

تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الإيطالي

وأكد وليد أنور أن مصر تتمتع بمقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الإيطالي والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير الخدمات اللازمة لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص، إلى جانب التعريف بالحوافز والضمانات الاستثمارية وأنظمة الاستثمار المختلفة، بما يعزز جاذبية السوق المصري ويدعم توجه الشركات الإيطالية نحو دراسة فرص التوسع وإقامة مشروعات جديدة في مصر.

واستعرض اللقاء مقومات ومزايا بيئة الاستثمار في مصر والفرص الواعدة في عدد من القطاعات، كما تناول أهمية خط النقل البحري السريع (Ro-Ro) بين مينائي دمياط وترييستي، ودوره في تيسير حركة التجارة وسلاسل الإمداد بين البلدين.

واستعرض نائب رئيس الهيئة الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من فرص في القطاعات ذات الأولوية، والحوافز والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وأنظمة الاستثمار المختلفة، فضلًا عن المزايا التي توفرها المناطق الحرة والاستثمارية ونظام الرخصة الذهبية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية بمقر الهيئة، تفقد خلالها الوفد مركز خدمات المستثمرين للتعرف على الخدمات المقدمة من خلال منظومة الشباك الواحد، وإجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص، إلى جانب زيارة مركز ريادة الأعمال للتعرف على الخدمات المقدمة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار.

وضم الوفد ممثلين عن شركات تعمل في مجالات الاستشارات الدولية، والإنشاءات الهندسية، والبنية التحتية لقطاعي البترول والغاز، ومعدات البناء وإعادة التدوير، والأثاث، ومستحضرات التجميل، والأغذية التكميلية.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية الإيطالية في مصر ومركز «دلتا سنتر»، لمتابعة اهتمامات الشركات الإيطالية والتعرف على تطلعاتها الاستثمارية، والعمل على تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات فعلية في السوق المصري.