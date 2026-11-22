بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، استعرض الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، جهود الهيئة في تطوير الخدمات الاستثمارية وتيسير الإجراءات، والحوافز المتاحة لدعم إقامة المشروعات الإنتاجية والتوسع فيها وتعزيز قدراتها التصديرية، وذلك خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور محمد عوض أن منظومة الحوافز الاستثمارية تشمل الرخصة الذهبية، والحافز النقدي الصناعي الذي يتيح للمشروعات المؤهلة استرداد ما يتراوح بين 35% و55% من ضريبة الدخل المسددة عن النشاط الصناعي، إلى جانب الحوافز العامة والخاصة المقررة وفقًا لقانون الاستثمار.

15 مركزًا لخدمات المستثمرين

وأشار إلى أن الهيئة تقدم خدماتها من خلال 15 مركزًا لخدمات المستثمرين، توفر حزمة متكاملة من الخدمات تشمل تأسيس الشركات وإصدار التراخيص والموافقات والخدمات الجمركية والضريبية، فضلًا عن تقديم الدعم للمستثمرين والعمل على معالجة التحديات التشغيلية التي تواجه أنشطتهم.

وفي إطار جهود التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، أطلقت الهيئة وحدات الخدمة الذاتية (Kiosk)، التي تتيح الحصول على المحررات والخدمات إلكترونيًا بعد التحقق من هوية المستثمر، إلى جانب التعاون مع البريد المصري لتوصيل الوثائق المعتمدة إلى عناوين المستثمرين، وإتاحة خدمة تتبع الشحنات.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة امكانات المناطق الحرة في مصر، التي تضم 9 مناطق حرة عامة بها 1276 مشروعًا توفر 266 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 230 مشروعًا بالمناطق الحرة الخاصة.

كما أشار إلى إتاحة أكثر من 1237 فرصة استثمارية عبر الخريطة الاستثمارية، من بينها 22 فرصة بمحافظة بني سويف، التي تضم 2471 شركة مؤسسة برأس مال مصدر يبلغ 19.88 مليار جنيه.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال مركز «فكرتك شركتك»، إلى جانب العمل على تطوير البوابة الاستثمارية ومنصة رعاية المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات.