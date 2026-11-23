انتقلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ختام جولتها بمحافظة أسوان اليوم، يرافقها المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاورها المختلفة بمدينة أسوان الجديدة.

جاء ذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية، والوقوف على معدلات الإنجاز، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة.

أحد محاور التوسع العمراني

وأكدت وزيرة الإسكان أن مدينة أسوان الجديدة تمثل أحد محاور التوسع العمراني بمحافظة أسوان، وتسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية، وتوفر فرصًا سكنية وخدمية واستثمارية جديدة، مشددة على أهمية دفع معدلات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

سكن لكل المصريين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تُعد إحدى أهم المبادرات التي تجسد حرص الدولة على توفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال وحدات سكنية متكاملة الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

ووجهت الوزيرة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، والتنسيق بين جهاز المدينة والجهات المنفذة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمظهر الحضاري، ورفع كفاءة الطرق والمرافق، بما يحقق بيئة عمرانية متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمار.

وتفقدت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان عددٍ من نماذج وحدات وعمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمراحلها المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، واطلعا على الموقف التنفيذي والذي شمل المرحلة الخامسة في الإسكان الأخضر ضمن المبادرة، حيث تم وجار تنفيذ 343 عمارة، بإجمالي 7176 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وبنماذج معمارية متنوعة للعمارات، وأيضا المرحلة الخامسة ضمن المبادرة محور الإسكان المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 28 عمارة تضم 672 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 100 و120 مترًا مربعًا.

كما اطلعت المهندسة راندة المنشاوي، والمهندس عمرو لاشين، على الموقف التنفيذي للمرحلة السادسة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل التي تتضمن تنفيذ 21 عمارة بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، بإجمالي 504 وحدات سكنية كاملة التشطيب، والمرحلة السابعة التي تشمل تنفيذ 33 عمارة بذات المساحة للوحدة، بإجمالي 792 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى تنفيذ 43 عمارة ضمن نموذج الإسكان الأخضر بذات المساحات للوحدات، بإجمالي 1032 وحدة سكنية كاملة التشطيب.