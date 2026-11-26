نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3387 لسنـة 2026، الذي نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛ تقـرر:

(المــادة الأولى): يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى (قطاع 7) بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة.

(المــادة الثــانية): يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.

(المــادة الثــالثة): يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1448 هـ (الموافق أول نوفمبر سنة 2026 م).

كانت وزارة النقل أعدت مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى (قطاع 7) من أعمال المنفعة العامة، حيث قالت المذكرة:

فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها الطريق الدولى الساحلى.

وقد تبين خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى (قطاع 7) وجود بعض الأراضى المتعارضة مع مسار المشروع بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة ومما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى تنفيذ المشروع.

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 130 مليون جنيه - (مرفق رقم 1).

مرفق لسيادتكم ما يلي:

13 كشفا معتمدا من مديرية المساحة، يتضمن حصرا لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم ۲).

2 خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم ٣).

وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى (قطاع ۷) من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وذلك على النحو الموضح بعاليه.