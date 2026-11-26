وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في زيارة تأتي في ظل تصاعد المواجهات واتساع موجات النزوح، بالتزامن مع تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتراجع قدرة المنظمات الإغاثية على الوصول إلى الفئات الأكثر تضررا.

وقال فليتشر، في بيان صحفي من عدن، إن زيارته تحمل أربع رسائل أساسية، تتمثل في تأكيد دعم المدنيين المتضررين من الحرب، والتضامن مع العاملين في المجال الإنساني، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة المحتجزين لدى الفصائل اليمنية، إلى جانب الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين، لا سيما في محافظة تعز.

وشدد المسؤول الأممي على أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر لاستمرار الصراع، محذرا من التداعيات المباشرة للهجمات التي تستهدف المستشفيات والمسعفين، فضلا عن القيود المفروضة على طرق الإمداد الرئيسية، والتي تعرقل وصول الأسر المتضررة إلى الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وأوضح فليتشر أن أكثر من 364 ألف شخص اضطروا إلى النزوح من منازلهم منذ أغسطس الماضي، بينهم عشرات الآلاف خلال الأسبوع الأخير وحده، في مؤشر على تسارع وتيرة الأزمة الإنسانية واتساع نطاق تداعيات المواجهات على السكان، في وقت يحتاج فيه نصف سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية.

وفي تحذير يعكس حجم الضغوط التي تواجهها العمليات الإغاثية، لفت المسؤول الأممي إلى أن اليمن يشهد أكبر تراجع في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى الوصول بالمساعدات المنقذة للحياة إلى 87 مليون شخص خلال العام الجاري، محذرا من أن تراجع التمويل والقدرات التشغيلية يهدد بتقليص نطاق الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأكد فليتشر، في رسالة إلى المجتمع الدولي، ضرورة عدم التخلي عن الشعب اليمني أو السماح بتراجع الاهتمام بالأزمة الإنسانية، قائلا: «لن نسمح بأن يغيب الشعب اليمني عن رادار الاهتمام العالمي»، في إشارة إلى أهمية استمرار الدعم الدولي وتوفير الموارد اللازمة للمنظمات الإنسانية لمواصلة عملياتها.

وتأتي زيارة المسؤول الأممي في وقت تواجه فيه المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن تحديات متزايدة، من بينها القيود الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، فضلا عن المخاطر التي تهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني، واستمرار احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية في مناطق سيطرة الفصائل اليمنية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن قدرة هذه المنظمات على مواصلة تقديم خدماتها والوصول إلى المحتاجين.

وتكتسب المطالبة بالإفراج عن العاملين الإنسانيين أهمية خاصة، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من السكان على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وما قد يترتب على استمرار احتجاز الموظفين من صعوبات إضافية أمام عمليات الإغاثة، وتقليص قدرة المنظمات على تنفيذ برامجها في المناطق التي تشهد احتياجات إنسانية ملحة.

ومن المقرر أن يعقد فليتشر اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية، لبحث تطورات الوضع الإنساني وأوضاع النازحين والمتضررين من الحرب، إلى جانب مناقشة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها، والسبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والسلطات اليمنية، وحشد مزيد من الدعم الدولي للعمليات الإنسانية.

وتسلط الزيارة الضوء على التحدي الذي تواجهه الاستجابة الإنسانية في اليمن، بين تزايد أعداد النازحين واتساع الاحتياجات الأساسية من جهة، وتراجع التمويل والقيود المفروضة على العمل الإغاثي من جهة أخرى، بما يهدد قدرة المنظمات الدولية على مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين اليمنيين.