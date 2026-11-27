أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هناك خلطًا لدى كثير من المصريين بين صيغ الطلاق الشرعي والحلف بالطلاق، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه المسائل يشهد حالة من عدم التمييز بين الأحكام والصيغ المختلفة.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المصريين يخلطون بين هذه المسائل بصورة وصفها: «عندنا سمك لبن تمر هندي».

وأوضح أستاذ الفقه المقارن أن الطلاق الشرعي وضع له القرآن الكريم ضوابط واضحة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ»، وقوله سبحانه: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تؤكد ضرورة التعامل مع المرأة بالمعروف وعدم إلحاق الأذى أو الظلم بها.

أحمد كريمة يستشهد بوصية الرسول بالنساء

وأشار كريمة إلى أن المرأة أمانة لدى الرجل، ولا يجوز تعذيبها أو الإساءة إليها، مستشهدًا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خلال حجة الوداع، حين قال: «استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بكلمة الله».

وشدد على أن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على المعاملة الحسنة وحفظ الحقوق، موضحًا أن الرجل أمامه خياران عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، إما الإمساك بالمعروف وتوفير حياة كريمة للزوجة، أو التسريح بإحسان دون ظلم أو إساءة.

