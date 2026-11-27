أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا الحادث، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين بشكل كامل.

وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية، على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تقديم أقصى سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسرهم وذوي المتوفين، بالتنسيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص، للمساهمة في تقديم تعويضات استثنائية لأسر الضحايا، مشيرا إلى أن المساهمات المجتمعية بلغت نحو 240 مليون جنيه خلال أمس.

وأشار إلى أن الحصر المبدئي للأضرار المادية شمل 26 سيارة وميكروباصا واحدا، فيما جرى فتح حساب بنكي في بنك مصر لتلقي المساهمات والتبرعات، إلى جانب توفير رقم عبر إنستا باي لاستقبال الدعم.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى التنسيق بشأن جمع المساهمات وصرف التعويضات للمستحقين، على أن تعلن الوزيرة خلال مؤتمر صحفي إجمالي المساهمات وآليات توزيعها، وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025 ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء أصبحت نقطة اتصال لأسر الضحايا والمصابين عبر الخط الساخن 16528، لتلقي الاستفسارات بشأن أماكن المصابين والمتوفين والتعويضات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالحادث.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء تابع حالة المصابين خلال زيارته لثلاثة مستشفيات، هي زايد التخصصي وولاء والشيخ زايد النهيان، مشيرا إلى أن الحصيلة شبه النهائية تضمنت 31 وفاة و26 مصابا، غادر 5 منهم المستشفى.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء يحيط الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة التطورات المتعلقة بالحادث وإجراءاته، بما في ذلك حصر الأضرار وآليات تعويض المتضررين، مشددا على استعداد الحكومة لتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمتضررين.