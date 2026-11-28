أكد الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لديهما رغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات، انطلاقًا من أن تكلفة الحل الدبلوماسي أقل بكثير من تكلفة الحرب، مشيرًا إلى أن الطرفين تضررا من تداعيات الصراع المستمر بينهما.

وأوضح الزغبي، خلال مداخلة هاتفية، أن إيران تأثرت بشدة جراء ما وصفه بـ«استراتيجية الكماشة الاقتصادية»، التي طالت موانئها البحرية الجنوبية وأسهمت في ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب الحصار التجاري المفروض في بحر قزوين منذ 7 فبراير.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه بدورها تداعيات داخلية للأزمة، تمثلت في زيادة الأعباء على الأسرة الأمريكية، فضلًا عن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وما شهدته من تقدم للحزب الديمقراطي فيما عُرف بـ«الموجة الزرقاء».

حصار بحري في محيط مضيق هرمز

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن البحرية الأمريكية تفرض، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث»، حصارًا بحريًا من خلال 3 نقاط تمركز في محيط مضيق هرمز.

وأوضح أن النقطة الأولى تقع قبالة المداخل الشرقية في خليج عمان، لاعتراض السفن وتفتيشها وإعادتها إلى إيران، بينما تتمركز النقطة الثانية بالقرب من الممر الجنوبي بمحاذاة السواحل العمانية، فيما تتمثل النقطة الثالثة في وجود حاملات طائرات على أهبة الاستعداد لشن هجمات.

ولفت إلى أن مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 21 ميلًا بحريًا، تحول من ورقة ضغط إيرانية إلى أحد محاور الحصار البحري المفروض على طهران.

تصريحات ترامب تمهد الرأي العام لاحتمال الهجوم

واعتبر الزغبي أن تشكيك ترامب في استغلال إيران ما وصفه بـ«الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق، يندرج تحت مفهوم «التأطير الإعلامي» في الإعلام السياسي.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تستخدم هذه التصريحات لصناعة إطار إعلامي وسياسي يهيئ الرأي العام الأمريكي والدولي لاحتمال شن هجوم عسكري، مع تحميل طهران مسؤولية تعثر المسار الدبلوماسي وفشل التوصل إلى اتفاق.

خلاف حول البرنامج النووي الإيراني

ولفت إلى أن الخلاف الجوهري بين واشنطن وطهران يتمثل في تمسك إيران بالحصول على اعتراف دولي ببرنامجها النووي، مقابل رفض ترامب امتلاكها سلاحًا نوويًا، بالتزامن مع رفض إسرائيل وجود أي قوة نووية إقليمية أخرى.

وأشار إلى إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي زامير وجود تنسيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ ضربة استباقية ضد إيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية بين الأطراف المعنية.

سيناريو ضربة عسكرية وحسابات إعلان النصر

وطرح الزغبي ما وصفه بـ«السيناريو الشيطاني»، متوقعًا إمكانية شن الولايات المتحدة هجومًا على أهداف إيرانية، مثل منشآت نفطية ونووية أو جسور للطاقة، رغم تصريحات ترامب السابقة بشأن تأجيل اتخاذ قرار بشأن أي ضربات حتى بداية عام 2027.

وأوضح أن الهدف المحتمل من هذا السيناريو يتمثل في تحقيق ما وصفه بـ«حدث قوي» يستطيع ترامب من خلاله إعلان الانتصار أمام الداخل الأمريكي والمجتمع الدولي، وإنهاء الصراع بما يدفع طهران إلى العودة للمفاوضات وفق الشروط الأمريكية.

الردع بالتصعيد والحشود العسكرية الأمريكية

وتطرق أستاذ العلوم السياسية إلى الحشود العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، موضحًا أنها تشمل حاملات طائرات وطائرات ومسيرات هجومية واستطلاعية حديثة، من بينها طائرات MQ-9 وMQ-1 وMQM-170.

واعتبر أن هذه التحركات تندرج ضمن ما وصفه باستراتيجية «الردع عن طريق التصعيد»، إلى جانب رغبة واشنطن في اختبار كفاءة أسلحتها الجديدة ميدانيًا.

إيران تلوح بتغيير تكتيك المواجهة

وفي المقابل، أشار الزغبي إلى أن إيران تتبنى استراتيجية ردع موازية، من خلال تلويح وزير خارجيتها عباس عراقجي بتغيير تكتيك الحرب وتوجيه ضربات استباقية قد تمتد إلى دول بعيدة، مثل قبرص واليونان ودول الاتحاد الأوروبي، في إطار ما وصفه بـ«استراتيجية البينج بونج».

وأضاف أن تلويح طهران بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز يمثل تهديدًا لحركة ناقلات النفط المتجهة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين وشرق آسيا، كما يشكل مخاطر أمام عبور السفن الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية.