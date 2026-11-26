طمأن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، المواطنين بانتظام ضخ مياه الشرب وجودتها في كافة المناطق الواقعة بنطاق مركزي سوهاج والمنشاة، مؤكدًا أن الخدمة لم تتأثر مطلقًا عقب رصد بقعة مواد بترولية محدودة بترعة نجع حمادي الغربية بناحية قرية بلصفورة، وأن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع الموقف بكفاءة وسرعة تامة.

ماذا حدث؟

وأوضح المحافظ أنه يتابع الموقف على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ومديرية الري، لضمان أعلى درجات الأمان الصحي للمياه ووصولها للمواطنين بصورة طبيعية ومستمرة.

ومن جانبها، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن الوضع مستقر تمامًا، حيث جرى الدفع بفرق المعامل المتنقلة على طول المجرى المائي لأخذ عينات دورية ومستمرة، والتأكد من مطابقة المياه لكافة المعايير القياسية.

وذلك إلى جانب متابعة المحطات الواقعة بعد نطاق الرصد كإجراء وقائي، الى جانب الايقاف الاحترازي لمآخذ بعض محطات مياه الشرب الصغرى الواقعة في نطاق التأثير لحين زواله.

ولتأمين احتياجات المواطنين دون أي انقطاع، بدأت الشركة في تشغيل المحطات البديلة بكامل طاقتها الإنتاجية، فضلًا عن تجهيز سيارات مياه شرب نقية جاهزة للدفع بها في أي وقت حال الاحتياج، مؤكدةً أن جميع فرق العمل في حالة جاهزية تامة لخدمة الأهالي.