أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) فتح باب التقدم للنداء الخامس من برنامج دعم أبحاث العلوم الأساسية، بما يسهم في تمكين المجموعات البحثية من إجراء أبحاث علمية متقدمة، وتشجيع مشاركة الباحثين، وتعزيز إسهام البحث العلمي في مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية.

ويأتي هذا في إطار مخرجات منتدى مصر 2026، وتوجه الدولة نحو بناء منظومة بحثية قائمة على الابتكار والتميز العلمي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتعزيز قدرات المؤسسات البحثية المصرية، ودعم الباحثين، وتوجيه التمويل نحو المجالات العلمية ذات الأولوية.

وجاء هذا النداء في إطار جهود الهيئة لدعم مبادرة «دولة الابتكار»، من خلال تحفيز البحث العلمي وبناء مجموعات بحثية مبتكرة قادرة على إنتاج معرفة علمية متقدمة وتعظيم الاستفادة من مخرجاتها.

ويشمل البرنامج دعم الأبحاث في مجالات الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والرياضيات، مع منح أولوية خاصة للأبحاث في مجالي الفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية.

وتشترط الهيئة أن يكون الباحث الرئيسي مصري الجنسية، وحاصلًا على درجة الدكتوراه، ومنتميًا إلى إحدى الجامعات أو المراكز أو المعاهد البحثية المصرية، ويتمتع بسجل بحثي متميز، كما يجب أن يضم الفريق البحثي باحثًا آخر على الأقل حاصلًا على درجة الدكتوراه، إلى جانب الباحث الرئيسي.

وأوضحت الهيئة ألا يزيد عدد أعضاء الفريق البحثي على 6 أعضاء، على أن يمثل الباحثون الشباب ما لا يقل عن 50% من إجمالي الفريق، ويشمل ذلك طلاب المرحلتين الجامعية والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الشباب، مع ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق البحثي بوضوح، بما يضمن تكامل التخصصات والخبرات وعدم تكرارها.

ويصل التمويل المخصص للمشروع الواحد إلى 3 ملايين جنيه مصري، وتتراوح مدة تنفيذ المشروع بين عامين وثلاثة أعوام.

وحددت الهيئة يوم 4 يناير 2027، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، موعدًا نهائيًا للتقدم.

وللاطلاع على القواعد والشروط التفصيلية للنداء والتقدم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار:

https://stdf.eg/web/grants/open