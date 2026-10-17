ناصر منسي عقب إلقاء قميص الزمالك : لم أقصد أي شيء بالاحتفال بعد الهدف

قرر عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب تصرفه خلال مباراة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تسجيله لهدف فريقه في اللقاء.

الزمالك يوقع عقوبة مالية مغلظة على ناصر منسي



وقام اللاعب بالاعتذار للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال ولـ عبد الناصر محمد مدير الكرة واللاعبين أثناء تناول اللاعبين لوجبة العشاء مساء اليوم عقب اللقاء.



وتقبل اللاعب العقوبة التي تم توقيعها عليه وأعلن ذلك في فيديو قام بتسجيله عقب المباراة مباشرة، وتم إخطار اللاعب بقيمة الغرامة المالية التي تم توقيعها عليه.

وقام ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلقاء قميص الفريق على أرض الملعب خلال احتفاله بتسجيل هدف الفوز أمام الجيش الرواندي

وأحرز ناصر منسي هدف فوز الزمالك على الجيش الرواندي في الدقيقة الأخيرة، وقام بإلقاء القميص على أرضية الملعب الأمر الذي سبب غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال منسي في تصريحات صحفية: "مبروك لجماهير الزمالك وأنا كنت مضغوط طوال الفترة الماضية، ولم أقصد أي شيء بالاحتفال".

وأضاف: "متقبل أي قرار من مدير الكرة عبد الناصر محمد بشكل عام، وإن شاء الله نفرح جمهور الزمالك الفترة المقبلة"



وفاز فريق الزمالك على الجيش الرواندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد أماهورا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج الأبيض للفوز أو التعادل في لقاء العودة المقرر له يوم 24 أكتوبر لحسم تأهله لدور المجموعات.