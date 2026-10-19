هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة مستحقات لاعبي الصالات في الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل أزمة مستحقات لاعبي ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك، في ظل تصاعد غضب اللاعبين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ووصول الأمر إلى التهديد بالامتناع عن خوض المباريات والرحيل عن النادي.

وأوضح حتحوت، خلال حديثه ببرنامج «مودرن سبورتس»، أن اجتماعًا عُقد بحضور عدد من كبار مسؤولي الزمالك، بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، وهشام نصر نائب رئيس النادي والمسؤول عن ألعاب الصالات، والدكتور حسام المندوه، إلى جانب مسؤولي فرق كرة السلة واليد والطائرة، في محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة.

وأشار إلى أن الأزمة وصلت إلى مرحلة صعبة، بعدما هدد لاعبو عدد من الفرق بعدم خوض المباريات، موضحًا أن فريق كرة السلة كان يستعد لمواجهة أصحاب الجياد في دوري المرتبط، وسط حالة من الغضب بين اللاعبين ورفضهم خوض اللقاء في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وأضاف أن إجمالي المستحقات المتأخرة للاعبي ألعاب الصالات، عن الموسم الماضي والموسم الحالي، يصل إلى نحو 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أن اللاعبين سبق أن تلقوا وعودًا بالحصول على جزء من مستحقاتهم من أموال صفقة بيزيرا، لكنهم لم يلمسوا تنفيذ هذه الوعود، بحسب ما جرى تداوله خلال الأزمة.

وأكد حتحوت أن حالة الغضب بين اللاعبين تصاعدت بسبب شعورهم بأن الاهتمام ينصب على الفريق الأول لكرة القدم، بينما لا تحصل فرق الصالات على الاهتمام نفسه، رغم استمرار الوعود بصرف المستحقات دون تنفيذها.

وأوضح أن حسين لبيب، خلال الاجتماع، قدم وعدًا لمسؤولي فرق الصالات بصرف نسبة من مستحقات اللاعبين يوم الخميس المقبل، على أن يحصلوا على جزء آخر قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وبحسب حتحوت، تحرك مسؤولو النادي عقب الاجتماع لإبلاغ اللاعبين بالوعود الجديدة، في محاولة لإقناعهم بخوض المباريات واحتواء الموقف، بعد وصول الأزمة إلى مرحلة تهدد استقرار الفرق ومشاركتها في المنافسات.

ولفت إلى أن مخاوف مسؤولي الزمالك لا تتوقف عند أزمة المستحقات، بل تمتد إلى إمكانية خسارة عدد من أبرز اللاعبين، بعدما تلقى بعض لاعبي كرة اليد عروضًا خارجية، فيما تلقى لاعبون في كرة السلة اهتمامًا من أندية أخرى، أبرزها الأهلي والاتحاد السكندري، لاستغلال الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأشار حتحوت إلى أن 8 لاعبين من فريق كرة اليد يمتلكون عروضًا خارجية، بينما تلقى 5 لاعبين من فريق كرة السلة عروضًا أو اهتمامًا من الأهلي والاتحاد السكندري، وهو ما يثير القلق بشأن مستقبل فرق الصالات في الزمالك.

وفي تطور آخر، كشف حتحوت عن وجود أصوات داخل مجلس إدارة الزمالك تطالب بتقليص عدد ألعاب الصالات، باعتبار ذلك أحد الحلول المطروحة للتعامل مع الأزمة المالية ومنع تكرارها، إلا أن الخوف من رد فعل الجماهير، إلى جانب معارضة بعض أعضاء المجلس، يحول دون اتخاذ قرار في هذا الاتجاه حتى الآن.

وشدد على أن الأزمة لا تتعلق بمستحقات شهر أو شهرين فقط، بل تمثل مشكلة متكررة داخل النادي منذ سنوات، الأمر الذي يزيد من صعوبة الوصول إلى حل جذري يضمن استقرار الفرق واستمرار المنافسة على البطولات.

واختتم حتحوت بالإشارة إلى أن لاعبي الزمالك في مختلف ألعاب الصالات حددوا الأول من نوفمبر المقبل موعدًا نهائيًا للحصول على مستحقاتهم، محذرًا من أن عدم تنفيذ الوعود قد يدفع عددًا منهم إلى الرحيل وفسخ تعاقداتهم، في ظل مخاوف من أن يكون بعض نجوم الفرق قد حسموا بالفعل وجهتهم إلى أندية أخرى للموسم المقبل.

وأكد حتحوت أن المشهد الحالي لا يليق بنادي الزمالك، في ظل ما يواجهه لاعبوه من أزمات مالية تهدد استقرار فرق الصالات ومستقبل عدد من أبرز نجومها.