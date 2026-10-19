إعلامي: فين مبادئ الأهلي؟.. هجوم على مبررات إيقاف ناصر منسي بعد واقعة التيشيرت

انتقد محمد فارس، الإعلامي بالأهلي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردود الفعل على قرار معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، بإحالة ناصر منسي للتحقيق وإيقافه عن التدريبات الجماعية، عقب واقعة إلقاء قميص النادي.

ناصر منسي

وأكد فارس أنه شعر بالدهشة من التعليقات التي بررت تصرف اللاعب وهاجمت معتمد جمال، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت تنتظر في واقعة عمرو زهران أن يوقع الأهلي عقوبة على اللاعب، وهو ما حدث بالفعل بإيقافه 6 أشهر وخصم نصف قيمة عقده، على حد قوله.

وأضاف أن إعلان قرار إيقاف ناصر منسي باسم معتمد جمال، بدلًا من الإدارة أو مدير الكرة، قد يكون محاولة لتحميل المدير الفني مسؤولية القرار أمام الجماهير، منتقدًا ازدواجية المعايير في التعامل مع مثل هذه المواقف، خاصة مع تكرار الحديث عن مبادئ الأهلي عند وقوع أزمات مشابهة داخل النادي.