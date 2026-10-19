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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. ختام بطولة الإسكندرية الدولية للشراع بنادي اليخت المصري

بطولة الإسكندرية الدولية للشراع
بطولة الإسكندرية الدولية للشراع
عبدالله هشام

تختتم اليوم الإثنين منافسات بطولة الإسكندرية الدولية رقم 23 للشراع، والتي يستضيفها نادي اليخت المصري برعاية الاتحاد المصري للشراع والانزلاق علي الماء والقوات البحرية، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وشارك في البطولة 10 دول: أرمينيا، بيلا روسيا، الأردن، اليونان، المغرب، روسيا، السودان، تركيا، ليبيا، بالإضافة إلى مصر.

وشهدت البطولة منافسات في طرازات الأوبتمست من سن 10 حتى 15 عامًا، وطراز الالكا 6 (الليزر).

ويشارك في هذه البطولة عدد من الأندية المصرية مثل نادي يخت القاهرة والمصري للتجديف ونادي القناة الإسماعيلية والقوات البحرية المصرية، حيث تأتي فاعليات هذه البطولة ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيد بإجمالي 52 لاعبًا ولاعبة وبحضور حكمين دولين من دولة روسيا واليونان بالإضافة إلى الحكام المصرين ولجنة إدارة السباق وعددهم 10.

نادي اليخت المصري الاتحاد المصري للشراع والانزلاق الاتحاد المصري للشراع نادي يخت القاهرة المصري للتجديف

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