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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 وسط ترقب لمواجهات قوية في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب في ظل سعي الأندية لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز فرصها في التقدم بجدول المسابقة.

تقام مباريات الجولة على مدار ثلاثة أيام بداية من الاثنين 19 أكتوبر وحتى الأربعاء 21 أكتوبر بمشاركة عدد من الفرق التي تتطلع إلى حصد النقاط الثلاث، وفي مقدمتها الزمالك وبيراميدز والأهلي، مع اقتراب المنافسة من مرحلة أكثر سخونة في الأسابيع المقبلة.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الدوري المصري

تُفتتح منافسات الجولة السابعة اليوم الاثنين بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي الجونة مع سموحة، بينما يواجه إنبي فريق المقاولون العرب، ويلعب المصري أمام أبو قير للأسمدة.

الجونة × سموحة.. الساعة 5 مساء على استاد خالد بشارة.

إنبي × المقاولون العرب.. الساعة 8 مساء على استاد السلام.

المصري × أبو قير للأسمدة.. الساعة 8 مساء على استاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات الثلاثاء في الدوري المصري

تتواصل مباريات الجولة السابعة غدًا الثلاثاء بإقامة أربع مواجهات، أبرزها لقاء الزمالك أمام بترول أسيوط، ومواجهة بيراميدز وطلائع الجيش، في يوم يحمل أهمية كبيرة للأندية الساعية إلى تحسين مراكزها في جدول الترتيب.

الزمالك × بترول أسيوط.. الساعة 5 مساء على استاد برج العرب.

زد × مودرن سبورت.. الساعة 5 مساء على استاد القاهرة.

وادي دجلة × البنك الأهلي.. الساعة 6 مساء على استاد السلام.

طلائع الجيش × بيراميدز.. الساعة 8 مساء على استاد جهاز الرياضة.

مواعيد مباريات الأربعاء في الدوري المصري

وتختتم منافسات الجولة السابعة يوم الأربعاء بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري، ويواجه بتروجت فريق سيراميكا كليوباترا بينما يخوض الأهلي مواجهة أمام القناة، في ختام مباريات الجولة.

غزل المحلة × الاتحاد السكندري.. الساعة 5 مساء على استاد غزل المحلة.

سيراميكا كليوباترا × بتروجت.. الساعة 8 مساء على استاد هيئة قناة السويس.

الأهلي × القناة.. الساعة 8 مساء على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للمسابقة مع استوديوهات تحليلية تضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل المباريات وأبرز الأحداث الفنية.

مواعيد مباريات الجولة السابعة الدوري المصري الزمالك بيراميدز الأهلي الزمالك × بترول أسيوط الأهلي × القناة

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