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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشادة عموتة وحزن النجوم.. أبرز لقطات مباراة الأهلي والقناة

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي 3-3 أمام منافسه القناة في المباراة التي جمعت بينهما  على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة عدد من المشاهد بين الحزن وحالة الفرح العارمة من لاعيبه القناة بعد تحقيق نتيجة غير متوقعه أمام النادي الأهلي.

هدف الـ +90 

أبرز اللقطات كان الهدف الأخير في المباراة الذي منح الأهلي نقطة بدلا من الخروج بالخسارة حيث سجل أشرف داري هدف والحكم رفض احتسابه قبل تدخل الحكم المساعد وحكم تقنية الفار لاحتساب الهدف 

الكرة اجتازت خط المرمى وبعدها أخرجها مدافع القناة مما جعل زاوية الرؤية من جانب الحكم صعبة فيما احتسبها الحكم المساعد وأكد عليه تقنية الفار صحه الهدف.

بعد هدف أشرف داري حاول الأهلي مواصلة الضغط لكن لم يكن الوقت طويلا حتى ينجح في تسجيل هدف الفوز

انذار الشحات

وحاول قفشة وحسين الشحات الحديث مع الحكم بعد المباراة بحكم أن الوقت لم يمر بسبب الهدف وخروج الكرة من الملعب أكثر من مرة.

الحكم رد على حسين الشحات بالبطاقة الصفراء بعد اعتراضه على إنهاء المباراة.

حوار عفوي بين نجم القناة وابنته 

دار حوار عفوي بين نجله  محمد الشبيني لاعب القناة ووالدها عقب انتهاء مباراة الفريق امام الأهلي في الدوري.

وقالت الفتاه لوالدها :"أنا روحت عملت شعري مخصوص عشان أتفرج عليك".

حيث سالها الشبيني: عايزة تتصوري مع مين؟.. لترد :"إمام عاشور بس  بحبك إنت أكتر".

خناقة عموتة ووائل جمعة 

الدقائق الأخيرة في مباراة الأهلي والقناة كانت دراماتيكية للغاية، الكل في الملعب يبذل جهده وكذلك على الخطوط الفنية له مبتغاه من المباراة.

ووسط محاولات وائل جمعة توجيه اللاعبين رفض الحسين عموته تدخل مدير الكرة وطلب منه العودة لمقاعد البدلاء.

وقال الإعلامي محمد طارق أضا : «لأول مرة نرى الحسين عموتة يخرج عن صمته ويقول لوائل جمعة: لو سحمت أرجع للدكة ومتتكلمش مع اللاعيبة»، مضيفًا: «عموتة حس أن الأمور بدأت تفلت منه، وأنه دخل معمة الدوري بدري هذا الموسم».

وتابع أيضا قائلًا: «لازم نشيد بما قدمه نادي القناة في المباراة، وهذا الفريق بيقدم مستويات رائعة في كل مباريات بس الناس هي اللي مبتبعش الفريق ده، وخاض 7 مباريات وهو الطرف الأفضل في هذه المباريات.. اليوم القناة هو من فقد نقطتين وليس النادي الأهلي».

حزن بن شرقي والنجوم

دخل بن شرقي وعدد من نجوم الأهلي في حالة حزن بعد خسارة نقطتين في مشوار الحصول على لقب بطولة الدوري.

الأهلي الحسين عموته بن شرقي وائل جمعة الأهلي والقناة

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