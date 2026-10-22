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مفيش شخصية.. إبراهيم سعيد يفتح النار على عموتة واللاعبين.. الساعي ومرعي مش شبه الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش شخصية.. إبراهيم سعيد يفتح النار على عموتة واللاعبين.. الساعي ومرعي مش شبه الأهلي

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
سارة عبد الله

شنّ إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كما انتقد المدير الفني الحسين عموتة، عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ووجّه إبراهيم سعيد انتقادات قوية إلى ياسين مرعي، مدافع الأهلي، معتبرًا أنه من أقل المدافعين الذين ارتدوا قميص الفريق عبر تاريخه، كما أبدى عدم رضاه عن مستوى أحمد سيد زيزو وإمام عاشور خلال الفترة الأخيرة.

وكتب مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ياسين مرعي من أسوأ وأقل المدافعين في تاريخ النادي الأهلي».

وأضاف منتقدًا مستوى عدد من لاعبي الفريق: «زيزو وإمام عاشور مستواهم قليل جدًا الفترة الأخيرة»، كما وجّه انتقادات إلى عمر الساعي، قائلًا: «عمر الساعي لا يصلح للأهلي»، قبل أن يعلّق على مستوى أفشة، مؤكدًا أنه لا يقدم جديدًا مع الفريق.

ولم تتوقف انتقادات إبراهيم سعيد عند اللاعبين، بل امتدت إلى المدير الفني الحسين عموتة، حيث أعرب عن عدم اقتناعه بأدائه وطريقة إدارته للفريق، قائلًا: «عموتة أنا مش مقتنع بيه، لا أداء ولا شكل ولا شخصية للفريق.. أداء عشوائي».

وتأتي هذه الانتقادات في أعقاب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، في مباراة فقد خلالها الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري، وسط تساؤلات بشأن المستوى الفني للفريق وأداء عدد من لاعبيه.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر إلى حسم التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار خارج ملعبه، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء العودة لمواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.

إبراهيم سعيد الأهلي الحسين عموتة

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