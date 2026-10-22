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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة تعلن أسماء الطلاب الأعلى إنجازًا في مشروع محو الأمية عن دورة يوليو 2026

مركز جامعة المنصورة
مركز جامعة المنصورة
همت الحسينى

أعلن مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار أسماء الطلاب الأعلى إنجازًا في المشروع القومي لمحو الأمية عن دورة يوليو 2026، التي حققت خلالها الجامعة المركز الأول بين الجامعات المصرية بإجمالي 16,964 دارسًا ناجحًا، وفقًا للنتائج الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن تقديره لجهود الطلاب المتميزين في المشروع، موجهًا لهم خالص الشكر على ما حققوه من نتائج، ومشيدًا بدورهم في دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية. 

وأكد أن مشاركة الطلاب في المشروع تعكس وعيهم بأهمية دورهم في خدمة المجتمع، وحرص الجامعة على تشجيعهم على المشاركة في المبادرات التي تسهم في نشر التعليم.

كما وجّه رئيس الجامعة الشكر إلى عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي تعليم الكبار والعاملين، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ المشروع ودعم مشاركة الطلاب، مشيرًا إلى أن تصدر الجامعة للمرة التاسعة يعكس التعاون بين كلياتها وقطاعاتها المختلفة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتصدرت الطالبة نورهان أيمن المغربي، من كلية علوم الرياضة، قائمة الطلاب الأعلى إنجازًا بإجمالي 20 ناجحًا، تلتها إسراء أحمد الطنطاوي، من كلية التربية، ودنيا سمير البية، من كلية التربية النوعية بميت غمر، بإجمالي 10 ناجحين لكل منهما.

وجاء ضمن القائمة، بإجمالي 9 ناجحين لكل طالب، آية محمد سعيد، وآية فايز أحمد علي، من كلية التربية والطفولة المبكرة، وإسلام رجب عبد العظيم، من كلية علوم الرياضة، ومحمد صبري سعد البدوي، من كلية الآداب.

كما ضمت القائمة، بإجمالي 8 ناجحين لكل طالب، إسراء كريم موسى الشهابي، من كلية التربية النوعية بميت غمر، وأمل أحمد محمد متولي، من كلية التربية والطفولة المبكرة، وبسنت مجدي  موسى، من كلية الآداب، ودنيا السيد الدسوقي، من كلية التربية النوعية بمنية النصر، ومنة الله علي محمد، من كلية الآداب.

وأكد الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تصدُّر جامعة المنصورة للمشروع القومي لمحو الأمية للمرة التاسعة يعكس نجاح الجامعة في تحويل مسئوليتها المجتمعية إلى عمل ميداني ونتائج ملموسة، من خلال مشاركة طلابها في تعليم المواطنين، وتكامل جهود الكليات في دعم تنفيذ المشروع، بما يعزز أثر الجامعة في المجتمع ويمنح طلابها خبرة عملية في التعامل مع قضاياه واحتياجاته.

من جانبها، هنأت الدكتورة أسماء الهادي عبد الحي، مدير مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار، الطلاب الأعلى إنجازًا، مشيدة بجهودهم في المشروع، ومتمنية لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.

وتواصل جامعة المنصورة جهودها في تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، من خلال التعاون بين كلياتها ومركز خدمات تعليم الكبار والهيئة العامة لتعليم الكبار، بما يدعم نشر التعليم ويعزز مشاركة الطلاب في خدمة المجتمع.

مركز جامعة المنصورة لخدمات تعليم الكبار

https://elderly.mans.edu.eg

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