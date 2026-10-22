تراجع جماعي للأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم

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تراجع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.78% مع بدء التداولات اليوم الخميس على انخفاض في معظم البورصات والقطاعات الرئيسية بالقارة الأوروبية.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات الأكثر تراجعًا، بهبوط بلغ 2.22%، تلاه قطاع السفر والترفيه بانخفاض 1.94% في التعاملات المبكرة. كما تراجعت أسهم البنوك بنسبة 1.93%، وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.79%.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات الأغذية والمشروبات بأكثر من 1%، وصعدت أسهم شركات الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما زادت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة طفيفة بلغت 0.14%.

وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.82% في باريس، وانخفض مؤشر "فوتسي إم آي بي" الإيطالي بنسبة 0.96% في ميلانو. وفي فرانكفورت، افتتح مؤشر "داكس" الألماني التعاملات على انخفاض بنسبة 0.73%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.54% في لندن.