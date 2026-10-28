أسوان.. رفع الإشغالات بالسوق السياحي القديم وإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الممشى المخصص للمواطنين والزائرين ، مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بخطوط التنظيم المحددة ، وذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة بالسوق السياحى أمس .

رفع الإشغالات وإزالة التعديات على مسارات حركة المواطنين والسائحين

وفى تفاعل سريع مع توجيهات المحافظ ، نجحت جهود العاملين بحى غرب والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان فى تنفيذ التعليمات على أرض الواقع من خلال رفع الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة ، وإعادة الإنضباط إلى الممشى المخصص للمواطنين والسائحين بما يتيح حرية وسهولة التنقل داخل السوق السياحى ، الذى يعتبر أحد أبرز المقاصد التجارية والسياحية بمدينة أسوان .

متابعة ميدانية يومية وغرامات فورية للمحلات غير الملتزمة

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية اليومية من جانب العاملين بالوحدة المحلية والحي، للتعامل الفورى مع أى محاولات جديدة لإشغال الطريق أو التعدى على المساحات المخصصة لحركة المواطنين والزائرين ، مع تطبيق الغرامات الفورية على أصحاب المحلات غير الملتزمين بخطوط التنظيم ، وصولاً إلى الغلق فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة.