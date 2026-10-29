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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيسة ناميبيا: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لضمان تمثيل عادل يعكس واقع العالم

رئيسة ناميبيا
رئيسة ناميبيا
محمد البدوي

أكدت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ندايتواه أن إصلاح منظومة الحوكمة الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمثل ضرورة ملحة لضمان تحقيق المساواة في الحقوق بين الدول، ومنح كل دولة صوتًا مؤثرًا يعكس واقعها السياسي والاقتصادي.

القمة الروسية الأفريقية

وقالت، خلال كلمتها أمام القمة الروسية الأفريقية، إن التضامن والسيادة والأمن تتعرض لاختبارات متزايدة في ظل تصاعد التناقضات والتوترات الدولية، الأمر الذي يستدعي تجديد الالتزام بمبادئ السلام والأمن والتعاون الدولي، والبناء على مخرجات القمم السابقة لتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على نظام دولي أكثر عدالة وشمولًا.

وأضافت أن ناميبيا تقدر الموقف الداعم لإصلاح هيكل مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن الإصلاح لا ينبغي أن يكون مجرد مطلب منفصل، بل جزءًا من رؤية أوسع لإعادة تشكيل منظومة الحوكمة العالمية بما يعكس التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة.

شراكات تقوم على التضامن واحترام السيادة

وشددت على أهمية إقامة شراكات تقوم على التضامن واحترام السيادة والأمن، وتدعم الوصول إلى سلام مستدام، مؤكدة أن النظام الدولي يجب أن يعترف بحق جميع الدول في تقرير مصيرها، وأن يضمن مشاركة أكثر عدالة في صنع القرارات التي تؤثر على مستقبل الشعوب.

السلام والأمن والتنمية المستدامة

وأوضحت رئيسة ناميبيا أن السلام والأمن والتنمية المستدامة تمثل أهدافًا مشتركة، وأن تحقيقها يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق الشراكات التي تحترم حقوق الدول وتدعم استقرارها وقدرتها على تحقيق التنمية.

القمة الروسية الأفريقية ناميبيا رئيسة ناميبيا مجلس الأمن

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