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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يسلم شهادات التخرج لمتدربي أوغندا في ختام برنامج "الزراعة المتكاملة لتعزيز الأمن الغذائي"

وزير الزراعة يسلم شهادات التخرج لمتدربي جمهورية أوغندا
وزير الزراعة يسلم شهادات التخرج لمتدربي جمهورية أوغندا
شيماء مجدي

سلم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شهادات التخرج لـ ١٠ متدربين من جمهورية أوغندا الشقيقة، في ختام أعمال البرنامج التدريبي المتخصص تحت عنوان "الزراعة المتكاملة لتعزيز الأمن الغذائي"، والذي ينفذه المركز المصري الدولي للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية.

جاء ذلك بحضور السفير  حسن النشار، ممثلاً عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فضلا عن سفير جمهورية أوغندا بالقاهرة، حيث يأتي هذا البرنامج في إطار المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل، وبإشراف وتنظيم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأكد وزير الزراعة أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، لا سيما دول حوض النيل، ونقل الخبرات والتطبيقات المصرية الحديثة في مجالات الزراعة المتكاملة وتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة التحديات المناخية والبيئية المشتركة.

وأضاف فاروق أن القيادة السياسية المصرية تضع التعاون الأفريقي ونقل التكنولوجيا الزراعية والخبرات الفنية على رأس أولوياتها، مشدداً على أن وزارة الزراعة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والتدريبي للكوادر الإفريقية لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني وبناء قدرات متخصصة تدعم الاستدامة والأمن الغذائي في القارة.

من جانبه، أوضح الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن هذا البرنامج التدريبي امتد على مدار ١٥ يوماً، جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقات الميدانية الشاملة، لافتا إلى أن الشق النظري ركّز على الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج المحاصيل تحت ظروف التغيرات المناخية في أفريقيا، ونظم تربية وإدارة الماشية والتغذية السليمة لحيوانات التسمين وإنتاج الألبان، إلى جانب آليات تشخيص وعلاج الأمراض الحيوانية.

وأوضح ان الشق العملي، شمل زيارات ميدانية لمعامل وحقول مركز بحوث سخا، وبنك الجينات، ومزارع تصدير الفاكهة، ومحطة بحوث الصحراء بمريوط، والمركز الدولي للتدريب على رعاية الماشية، ومشروع سيل للإنتاج الحيواني والألبان، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، بالإضافة إلى تنظيم جولات سياحية لإبراز المعالم التاريخية والأثرية لمصر.

ومن جانبهم، أشاد المشاركون بالبرنامج التدريبي، والمستوى المتميز للمدربين، مؤكدين استفادتهم الكاملة من الخبرات المصرية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب.

تسليم الشهادات

وشهدت مراسم تسليم الشهادات المهندسة سهير الحفني، مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة.

علاء فاروق وزير الزراعة أوغندا الأمن الغذائي التنمية

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