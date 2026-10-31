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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"صعوبات التعلم" و "ظاهرة العنف المجتمعي" ضمن نقاشات ثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة. 

حيث أعد قصر ثقافة الأقصر لقاء توعوي  بعنوان "صعوبات التعلم" اوضحت كريمة التهامي أخصائية نفسية في مؤسسة مختلف، صعوبات التعلم عند الاطفال اسبابها وعلاجها، و الفرق بين صعوبات التعلم بطيء التعلم، كما أشارت إلى معنى صعوبات التعلم أنواع صعوبات التعلم عند الاطفال، و اضطراب الانتباه وفرط الحركة صعوبه فى القراءة صعوبه فى الكتابة صعوبه في الارقام والحساب، كما أعد قسم الفنون التشكيلية ورشه أشغال فنيه تدريب رنا محمد حسن، و ورشة ألوان الخشب تدريب هويدا أمين. 

و أعد قصر ثقافة الطارف محاضره بعنوان (ظاهره العنف المجتمعي.اسباب وحلول) ألقاها أحمد ابو بكر متحدثا عن ظهور مصطلح العنف المجتمعي، و أسباب العنف المجتمعي ، و الحلول التي تحد من انتشاره، كما اعد لقاء بعنوان (الاختلاف من الصراع إلى التفاهم) ألقاها على سيد اخصائي ثقافي موضحا الفرق بين الصراع والاختلاف، و خطوات الإنتقال من الصراع إلى التفاهم. 

و نظم قصرثقافة حاجر العديسات ورشه حكي اماكن ومعالم عن متحف اللوفر سردتها ثناء محمود متناولة أين يقع وماهي مقتنياته، و ورشة فنون تشكيلية رسم حر تدريب شيرين محمد اخصائي فنون تشكيلية بالقصر، بمشاركة رواد القصر. 

 ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، في إطار حرص قصر ثقافة الطود على تنمية المواهب واكتشاف القدرات الإبداعية لدى الأطفال وتعزيز الوعي الثقافي والفني، نظم القصر يوم ثقافى متنوع يتضمن من الفقرات والورش الفنية والتثقيفية التي تجمع بين التعلم والترفية والإبداع، و مسرح عرائس عن أركان الإسلام أداء أماني محمود، وورشة فنية اشغال يدوية تدريب غادة العادلي، وورشة رسم حر تدريب صابرين محمد، كما أعد قصر ثقافة حسن فتحي اليوم محاضر بعنوان "اليات الحوار الأسرى الناجح "ألقاها العادلي حسان وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن اليات وقواعد الحوار الأسرى الناجح ، الانصات الجيد والفعال والاستماع للطرف الآخر، وضبط النفس والهدوء والاحترام المتبادل، الوضوح والموضوعية والتعزيز الايجابى والبناء.

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