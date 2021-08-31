رئيس مدينة الأقصر يتابع مشروع تبطين الترع

كلف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، هاني عادل مسؤول إدارة التفتيش المالي والإداري، بمتابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع داخل نطاق مدينة الأقصر .

وشملت جولة مسؤول إدارة التفتيش المالي والإداري متابعة أعمال تنفيذ تبطين ترعة الكرنك الشرقية والتي تشمل أعمال تجفيف المياه، وإزالة الحشائش والأشجار، والتنسيب طبقاً للرسومات، وأعمال الحفر لبناء الدبش، وبداية الصب.

كما تم متابعة أعمال تنفيذ تبطين ترعة فرع واحد بمنطقة حي المطار، حيث تم عمل تجفيف المياه وعمل قطاعات للجزء المستبحر ونسبة التنفيذ حوالي ٨ ٪ وجارى استكمال الأعمال.

ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية.

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