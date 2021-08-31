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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل حوالي 31 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و350 وفاة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

سجلت وزارة الصحة الهندية 30 ألفاً و941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليوناً و768 ألفاً و880 شخصاً.
وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 350 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 438 ألفاً و560 شخصاً.

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الهند.. ارتفاع جديد في حصيلة إصابات كورونا

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25 ألفا و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند خلال 24 ساعة


وأفادت بأن 36 ألفاً و275 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و959 ألفاً و680 شخصاُ.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 370 ألفاً و640 حالة.

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