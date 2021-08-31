الهند تسجل حوالي 31 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و350 وفاة

سجلت وزارة الصحة الهندية 30 ألفاً و941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليوناً و768 ألفاً و880 شخصاً.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 350 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 438 ألفاً و560 شخصاً.



وأفادت بأن 36 ألفاً و275 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليوناً و959 ألفاً و680 شخصاُ.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 370 ألفاً و640 حالة.