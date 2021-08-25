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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند.. ارتفاع جديد في حصيلة إصابات كورونا

عمليات اختبارية في
عمليات اختبارية في الشوارع على كورونا في الهند

سجلت الهند 37593 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في حين زادت الحالات النشطة بشكل طفيف إلى 322327 ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية المحدثة ليوم الأربعاء، وفق ما ذكر موقع إن دي تي في.

ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بالوباء COVID-19 منذ ظهوره إلى 3،25،12،366 وارتفع عدد الوفيات إلى 4،35،758 مع 648 حالة وفاة جديدة ، وفقًا للبيانات المحدثة صباح اليوم.

وتشكل الحالات النشطة 0.99 في المائة من مجموع الإصابات.

إجمالي إصابات كورونا في العالم يرتفع إلى 213 مليونا و205 آلاف و948 حالة

الحرب قادمة.. جيش الاحتلال يعزز قواته على حدود غزة ويصدر تعليمات جديدة

وقالت الوزارة إن معدل التعافي الوطني من كوفيد -19 سجل 97.67 في المائة.

تم تسجيل زيادة قدرها 2776 حالة على عبء حالات كورونا النشطة في غضون 24 ساعة.

وفي الوقت نفسه ، فإن ستة عشر شخصًا من الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أصل 78 شخصًا هبطوا في الهند أمس أصيبوا بفيروس كورونا، و كإجراء احترازي ، تم عزلهم جميعًا.

وذكرت التقارير إن جميع العائدين الـ 16 لم تظهر عليهم أي أعراض من  المرض الفيروسي.

وقالت الحكومة الهندية إنها تعمل على منع حالات المرض ومنع تفشيه، بعدما سجلت أكثر من 37.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وارتفع العدد الإجمالي من  الإصابات  إلى 32.51 مليون .

وتشير البيانات اليوم إلى معاودة الارتفاع في معدل الإصابات اليومية بالفيروس في الهند،  بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 25 ألف إصابة، في تراجع ملحوظ.

فيروس كورونا اصابات كورونا حالات الشفاء COVID-19 الهند دلتا وباء الحكومة الهندية

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