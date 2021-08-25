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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب قادمة.. جيش الاحتلال يعزز قواته على حدود غزة ويصدر تعليمات جديدة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة ويصدر تعليمات جديد

كشف مراسل قناة كان العبرية روعي شارون صباح يوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال، أعطى تعليمات جديدة لجنوده المنتشرين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.  

ووفقاً للمراسل الإسرائيلي، كنتيجة لعملـية استخلاص الدروس والعبر، من أحدث مطلع الأسبوع على حدود غزة، قرر جيش الاحتلال وقف المتـظاهرين قبل مسافة طويلة من وصولهم إلى الجـدار.

وأشار المراسل إلى أن قوات الجيش ستعمل على منع وصول المتظاهرين إلى الجدار تحت أي ظرف، لأنه سيصبح من الصعب التعامل معهم من مسافة قريبة من الجدار، وهو ما سيؤدي ربما إلى نتيجة خطـيرة كالتي شاهدناها يوم السبت الماضي، على حد قوله.
 

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يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع دعت لتنظيم وقفة احتجاجية عصر اليوم، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، ضمن الفعاليات الشعبية للضغط على إسرائيل للالتزام بتفاهمات التهدئة ورفع الحصار.

قرر الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء تعزز القوات العاملة على حدود غزة بقوات إضافية في ظل حالة التوترات التي تشهدها المنطقة الحدودية.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش لأحداث عنف أخرى على السياج الأمني تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية.

وأوضح المتحدث بأن القوات قامت في الأيام الأخيرة بتكثيف استعداداتها حيث تمت المصادقة على الخطط المعنية والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة.

طالب وزير التعاون الإقليمي وعضو حزب ميرتس عيساوس فريح، القيادة الإسرائيلية التعامل مع حركة حماس كمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال فريح خلال حديثه لإذاعة 103 إف إم الإسرائيلية، "على الحكومة الإسرائيلية التفاوض مع حماس وجهاً لوجه دون وساطة، كما يتم مع منظمة التحرير.

وأضاف، "إن الوقت قد حان لإجراء مفاوضات مباشرة مع حركة حماس دون وساطة ووجهاً لوجه وليس من تحت الطاولة".

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