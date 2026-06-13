مأساة مرضى السرطان في غزة.. 11 ألف فلسطيني ينتظرون العلاج قبل الموت

يعيش مرضى السرطان في غزة، مأساة يندى لها الجبين، بسبب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الفلسطينيين في القطاع، حيث تمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وإغلاق الممر الطبي الذي كان يتيح لمرضى غزة العلاج في مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية.

مرضى السرطان في غزة

ويوجد في غزة أكثر من 18,500 فلسطيني بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعاجلة غير متوفرة داخل قطاع غزة، بينهم نحو 11 ألف مريض سرطان.

وفي هذا السياق، طالب 62 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إدارة ترامب بالضغط على إسرائيل لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج، وإعادة فتح الممر الطبي.

جاء ذلك في رسالة وجهها المشرعون إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا فيها أن أكثر من 18,500 فلسطيني بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة وعاجلة غير متوفرة داخل قطاع غزة، بينهم نحو 11 ألف مريض سرطان، في ظل تضرر أو تدمير 94 بالمئة من مستشفيات القطاع وانهيار معظم خدمات التشخيص والعلاج، بما في ذلك خدمات الأورام.

وأوضحت رسالة أعضاء الكونجرس، أن سلطات الاحتلال تسمح بعدد محدود من عمليات الإجلاء الطبي إلى دول أخرى، لكنها تواصل منع المرضى من الوصول إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، رغم قربها الجغرافي وقدرتها على استقبال الحالات المرضية.

رسالة أمريكية لأجل مرضى السرطان في غزة

واعتبر أعضاء الكونجرس في رسالتهم لوزير الخارجية الأمريكي، أن هذا الواقع جعل الإصابة بالسرطان في غزة أشبه بـ"حكم بالإعدام" على آلاف المرضى، ولفتوا إلى وفاة أكثر من 1,200 مريض أثناء انتظار الموافقة على الإجلاء الطبي، ودعوا الإدارة الأمريكية إلى العمل مع قطر ومصر وتركيا لتسهيل نقل المرضى وتوفير العلاج لهم، إضافة إلى إعادة فتح الممر الطبي بشكل دائم وضمان عودة المرضى ومرافقيهم إلى غزة بعد انتهاء العلاج.

وضمت قائمة الموقعين على الرسالة عدداً من أبرز أعضاء الكونجرس، بينهم بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، وكريس فان هولن، وإد ماركي، والنواب رو خانا، وبراميلا جايابال، وإلهان عمر، وجريج كاسار، وديليا راميريز، ويان شاكوفسكي، وشون كاستن.