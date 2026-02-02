محمد شريف يهنئ محمد عبد المنعم بعيد ميلاده

حرص محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، على تهنئة محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي بعيد ميلاده.

وكتب محمد شريف لمحمد عبد المنعم عبر ستوري انستجرام؛ “كل سنة وانت طيب حبيبي”.

محمد شريف ومحمد عبد المنعم

وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية في الثامنة مساء غد الثلاثاء إلي ستاد القاهرة الدولي حيث يقام اللقاء الذي يجمع الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 13 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 ويقابلهم خسارة وحيدة بينما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة حيث فاز في 4 وتعادل في 8 مباريات وخسر لقائيين.

ويتجه الدانماركي ييس توروب بالإستعانة بـ 4 نجوم سوبر للدفع بهم في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز وهم: محمد الشناوي وأشرف بن شرقي وأحمد عيد إضافة إلي الوافد الجديد هادي رياض.