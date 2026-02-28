بمشاركة عمر مرموش.. مانشستر سيتي يهزم ليدز ويواصل مطاردة آرسنال على صدارة البريميرليج

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ليدز يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش في قيادة خط الهجوم.

وجاء هدف مانشستر سيتي في الشوط الأول في الدقيقة 45+2 عن طريق أنطوان سيمينو بعد تلقيه تمريره رائعة من آيت نوري.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريان آيت نوري، روبن دياز، مارك جويهي، ماتيوس نونيز.

خط الوسط: رودري، نيكو أوريلي، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: ريان شرقي، أنطوان سيمينيو، عمر مرموش.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن آرسنال المتصدر، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.