مرموش على أعتاب المباراة الـ50 بقميص مانشستر سيتي في توقيت حاسم من الموسم

يترقب الدولي المصري عمر مرموش محطة مميزة في مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي، حين يحل ضيفًا على ليدز يونايتد مساء اليوم على ملعب إيلاند رود.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة مفصلية جديدة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحل ضيفًا على ليدز يونايتد مساء اليوم على ملعب إيلاند رود، في لقاء يحمل طابع الحسم مع دخول البطولة مراحلها الأخيرة، حيث يدرك الفريق السماوي أن أي تعثر قد يعقد مهمته في مطاردة الصدارة، لذلك يدخل المباراة بشعار الفوز فقط.

ويستعد مرموش لتسجيل ظهوره رقم 50 بقميص الفريق في مختلف المسابقات، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

وخلال 49 مباراة خاضها مع بطل إنجلترا، بصم مرموش على حضور مؤثر، بعدما سجل 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 17 مساهمة خلال 2594 دقيقة لعب، في مؤشر واضح على قيمته الفنية ودوره المتنامي داخل المنظومة الهجومية للفريق، كما اكتفى بالحصول على بطاقة صفراء واحدة طوال مشاركاته

ويأتي اقتراب مرموش من مباراته الخمسين في توقيت حاسم من الموسم، حيث يواصل مانشستر سيتي صراعه الشرس على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يمنح الظهور المرتقب طابعًا خاصًا، ويضع اللاعب أمام فرصة جديدة لتعزيز أرقامه وترك بصمة إضافية في مشواره مع الفريق السماوي.