خامنئي تحت النار.. تدمير قصر مرشد إيران ومصيره غامض بعد الهجوم الإسرائيلي
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مرموش على أعتاب المباراة الـ50 بقميص مانشستر سيتي في توقيت حاسم من الموسم

إسراء أشرف

يترقب الدولي المصري عمر مرموش محطة مميزة في مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي، حين يحل ضيفًا على ليدز يونايتد مساء اليوم على ملعب إيلاند رود.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة مفصلية جديدة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحل ضيفًا على ليدز يونايتد مساء اليوم على ملعب إيلاند رود، في لقاء يحمل طابع الحسم مع دخول البطولة مراحلها الأخيرة، حيث يدرك الفريق السماوي أن أي تعثر قد يعقد مهمته في مطاردة الصدارة، لذلك يدخل المباراة بشعار الفوز فقط.

ويستعد مرموش لتسجيل ظهوره رقم 50 بقميص الفريق في مختلف المسابقات، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

وخلال 49 مباراة خاضها مع بطل إنجلترا، بصم مرموش على حضور مؤثر، بعدما سجل 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 17 مساهمة خلال 2594 دقيقة لعب، في مؤشر واضح على قيمته الفنية ودوره المتنامي داخل المنظومة الهجومية للفريق، كما اكتفى بالحصول على بطاقة صفراء واحدة طوال مشاركاته

ويأتي اقتراب مرموش من مباراته الخمسين في توقيت حاسم من الموسم، حيث يواصل مانشستر سيتي صراعه الشرس على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يمنح الظهور المرتقب طابعًا خاصًا، ويضع اللاعب أمام فرصة جديدة لتعزيز أرقامه وترك بصمة إضافية في مشواره مع الفريق السماوي.

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي السيتي ليدز يونايتد أرقام مرموش

