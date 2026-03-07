تشجيعه فخر لجماهيره.. ياسمين الخطيب تحتفل بتصدر الزمالك الدوري

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب، بتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز، رغم الأزمات المتعددة.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: "نادي الزمالك المديون، المفلس، إللي أرضه راحت، ومجلس إدارته عايم في شربات القطايف، ومادقش طعم الإستقرار من سنين، ولا معاه فلوس يشتري لعيبة، ولا حتى يجيب سندوتشات للفريق.. الزمالك ده.. متصدر الدوري المصري! طب والنعمة تشجيعه فخر لجماهيره".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأربعاء المقبل، في آخر مباراة للفريق في المسابقة، قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.