لجنة حصر المُنشآت والكيانات غير المُرخصة تواصل حملاتها ببني سويف

تواصل لجنة حصر المُنشآت والكيانات غير المرخصة، التي تُزاول أنشطة تجارية أو خدمية أو إنتاجية، مهامها في بني سويف، وذلك تحت إشراف السكرتير العام كامل علي غطاس.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة أمس الأربعاء بالمرور والتفتيش على عدد من المنشآت والأنشطة التجارية والإنتاجية بمركز بني سويف شرق النيل، حيث شملت أعمال المرور 6 منشآت، وتم رصد بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بمعرفة الجهات المختصة "كل فيما يخصه"، كما تم ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

شارك في الحملة أعضاء اللجنة من الوحدة المحلية والتموين والصحة والطب البيطري والزراعة والعمل وسلامة الغذاء وهيئة الدواء، إلى جانب الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة الداخلية "التفتيش المالي والإداري" بديوان عام المحافظة.