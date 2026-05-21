الخارجية الفرنسية: ليس من أهداف الناتو التركيز على قضايا الشرق الأوسط أو مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أنه ليس من أهداف الناتو ولا من المناسب له التركيز على قضايا الشرق الأوسط أو مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ويناقش حلف شمال الأطلسي (الناتو) إمكانية مساعدة السفن على عبور مضيق هرمز المغلق في حال عدم إعادة فتحه بحلول أوائل يوليو، وفقًا لمسؤول رفيع في الحلف.



وأوضح دبلوماسي من إحدى دول الناتو أن الفكرة تحظى بتأييد عدد من أعضاء الحلف، لكنها لم تحظَ بعد بالإجماع اللازم.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما وسيجتمع قادة دول الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو.