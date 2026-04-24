قبل بداية فصل الصيف.. طريقة حماية بطارية هاتفك الذكي

مع اقتراب بداية فصل الصيف بشكل رسمي، وهو الفصل الأعلى في ارتفاع درجات الحرارة طوال العام، تتأثر الأجهزة الاكترونية هذه الدرجات المرتفعة، وبالتحديد بطارياتها.

وبحسب موقع “ويكي هاو” العالمي، يمكنك اتباع بعض التعليمات التي تمكنك من الحفاظ على بطارية هاتفك الذكي، وتفادي حدوث حريق جراء انفجارها في الحالات القصوى.

قد تؤدي درجات الحرارة إلى تقليل العمر الافتراضي للبطارية، وبالتالي التأثير على كفاءة الجهاز وعدم قيامه بمهامه على أكمل وجه.

خطوات حماية بطارية هاتفك من السخونة في فصل الصيف

1- لاتعرضه لآشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، مثل وضعه في السيارة بجوارك.

2- لاتستخدم الهاتف أثناء وضعه على الشحن إلا للضرورة القصوى، وعدم استخدامه نهائياً في الألعاب أو مشاهدة الفيديو.

3- قم بإزالة “الكوفر” أثناء الشحن لتفادي ارتفاع الحرارة.

4- استخدم شاحن أصلي ومعتمد للحفظا على أطول عمر افتراضي.

5- اغلق باستمرار أي تطبيقات لا تستخدمها لعدم استهلاك معالج هاتفك.

6- قلل من اضاءة سطوع الشاشة، لتوفر من شحنة بطاريتك.